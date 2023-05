Cody Rhodes reacciona luego de su victoria en Backlash

En el estelar de WWE Backlash, Cody Rhodes libró una dura batalla contra Brock Lesnar en el que fue llevado a «Suplex City»; no obstante, The American Nightmare también atacó con todo lo que tenía y provocó un corte en su rival, a quien eventualmente derrotaría con una maniobra desesperada justo cuando estaba recibiendo la Kimura Lock.

► Cody Rhodes cumplió su promesa y venció a Brock Lesnar

Cody Rhodes comenzó su rivalidad con Brock Lesnar después del episodio posterior a WrestleMania 39 de Monday Night RAW, cuando este último atacó brutalmente a Rhodes. En el lapso de un mes, ambas superestrellas fueron aumentando la intensidad entre sí durante los programas previos a Backlash, y el encuentro siguió la misma tónica.

Luego de lograr una de las victorias más importantes en su carrera, Cody Rhodes rompió el silencio y recurrió a su cuenta de Twitter para dejar un breve mensaje.

Claim it — Cody Rhodes (@CodyRhodes) May 7, 2023

«Lo reclamo»

No sabemos a qué se refería exactamente Cody Rhodes, pero es posible que se refiera a su lugar en la cima, ya que aún tiene planeado culminar su historia, esto es, logrando el Campeonato máximo de la compañía.

Precisamente, Cody Rhodes ha sido seleccionado como una de las 12 Superestrellas que buscarán conseguir el Campeonato Mundial de Peso Completo en Night of Champions, según fue anunciado hace pocas horas por WWE. No obstante, es posible que Brock Lesnar no se vaya a quedar tranquilo considerando que estaba dominando a su rival antes de recibir el toque de espaldas, y una revancha también podría estar en el horizonte.