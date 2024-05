Stardust fue probablemente lo peor que le pasó a Cody Rhodes en su carrera. Durante aquellos tiempos era imposible adivinar que un día sería el Campeón Indiscutible de WWE. De hecho, ha habido momentos en que se ha negado a hablar de entonces.

► Cody Rhodes de R-Truth

No obstante, durante su reciente entrevista con Fightful lo hizo cuando le preguntaron por R-Truth. Concretamente, nuestros compañeros le pidieron que nombrara a la Superestrella con menor rating en el WWE 2K24. El «American Nightmare» señaló a su compañero y aprovechó para profundizar un poco más.

«¿La Superestrella con la calificación más baja en WWE 2k24? R-Truth.»

«Entonces, esto es algo un poco exclusivo de Fightful aquí. No es que yo fuera Stardust, pero si lo fuera, creo que Stardust perdió contra R-Truth unas 42 veces diferentes. A veces, los combates duraban menos de dos minutos. Así que cuando la gente habla de cerrar la historia, parte de eso implica vencer a R-Truth. Ahora mismo, no puedo ni tocarlo. Todo el mundo adora a R-Truth. Es el hombre y yo tengo que decir, ‘¡Oh, genial, R-Truth!’ Pero si ves que R-Truth entra en el Royal Rumble y yo simplemente lo derribo con una doble pierna y lo tiro al suelo. Entenderás por qué. Tiene una historia muy profunda.»

En otra entrevista, el campeón reflexiona sobre el video tributo que se emitió después de WrestleMania XL.

«No creo que estuviera destinado a estar en el ring viendo el video que hicieron. Creo que lo que pasó fue que todos lo vieron y pensaron: ‘bueno, ya que está aquí, podríamos grabarlo viéndolo por primera vez’. No estaba planeado, pero es un problema genial para tener: ‘la arena es tan grande que no podemos usar el tron, así que vamos a poner esta televisión estilo profesor suplente en el pasillo’, y ahí estoy yo, mirándolo», dijo Cody en Cheap Heat with Peter Rosenberg.