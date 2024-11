Cody Rhodes: «Quizá un día sea corporativo en WWE»

Alrededor de Crown Jewel, donde hizo historia como el primer Campeón Crown Jewel de la historia de WWE, hemos estado hablando bastante del Campeón Indiscutible de WWE, Cody Rhodes. Desde su reconocimiento a Finn Bálor por fundar el Bullet Club hasta que su salida de AEW no tuvo relación con su esposa, Brandi, o Tony Khan, pasando por que considera un fracaso su paso por la casa Élite como videpresidente ejecutivo, que su actual compañía le ofreció 15 veces más de lo que ganaba en su primera etapa por regresar, que ama a The Rock, que Tom Aspinall encajaría perfectamente en la lucha libre o que le dio las gracias a Roman Reigns.

► El posible futuro de Cody Rhodes en WWE

En esta ocasión, descubrimos que ha estado en reuniones corporativas y que su futuro en la compañía podría ir por ese camino, según le dice a Cathy Kelley:

“Hay algunas cosas que vienen con esto que me sorprendieron. Puede sonar genial, puede sonar cursi. Hay un elemento de liderazgo involucrado que no te dicen, simplemente te integran. Asistes a reuniones y eventos corporativos en los que normalmente te sentirías fuera de lugar, y se supone que debes estar allí y dar lo mejor de ti. Eso es algo que realmente me ha emocionado. En el pasado, sentí que cuando tenía un rol de liderazgo en la lucha libre, no lo hacía bien. Siento que fracasé en eso, pero sabía por qué tal vez fracasé. Esta ha sido una oportunidad para reintegrarme. Quizás haya un futuro más allá de la lucha libre en WWE en un entorno diferente. Eso es algo en lo que he estado pensando últimamente».

