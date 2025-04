Cody Rhodes: «Quiero vengar esa derrota con The Rock»

Cody Rhodes no olvida que The Rock fue quien obtuvo la victoria sobre él en la «mayor lucha de equipos de la historia» en WrestleMania XL cuando él y Roman Reigns lo derrotaron junto a Seth Rollins.

Por eso, cuando sigue en el aire un posible mano a mano con «The Final Boss», el Campeón Indiscutible WWE busca venganza, como expone en una reciente entrevista en Pardon My Take:

“Ah. Sí, él me cubrió. Soy una persona un poco egocéntrica que quiere su victoria de regreso. Creo que le corresponde tener más de una lucha, y me encantaría estar programado en una de esas. Obviamente, ese calendario es tan intenso como puede ser, pero él sigue muy involucrado con WWE. Pudo haber sido fácilmente el jefe final y simplemente tomar eso como un título honorario, pero realmente ha metido las manos en lo que estamos haciendo. Aunque quizás no nos llevemos bien, lo que sí me gusta de él es que, de inmediato, sin importar lo que haya hecho —una película de Disney que rompe récords, lo que sea que hizo ese fin de semana y luego se presenta— cuando lo miras, puedes decir: ‘Oh, este hermano es un luchador’.