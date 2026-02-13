Cody Rhodes: «Quiero a Bad Bunny vs. Logan Paul en WrestleMania»

Bad Bunny es el hombre del momento en WWE, y en el mundo del entretenimiento en general, después de haber dado una exitosa presentación representando a los latinos en el entretiempo del Super Bowl 2026.

Además, se ha reportado gracias a Bryan Álvarez del Wrestling Observer Live, que Bad Bunny volverá muy pronto a WWE para empezar su Camino hacia WrestleMania, ya que tendrá una gran lucha en WWE WrestleMania 42 en Las Vegas – Paradise, Nevada.

Pues bien, ahora hay un gran nombre de WWE que tiene una buena idea para Bad Bunny: Un combate ante su gran enemigo en la vida real, Logan Paul.

Se trata del ex Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, quien fue entrevistado por TMZ recientemente y pidió esta lucha para WrestleMania 42. Estas fueron sus declaraciones, en donde, además, dijo que le encantó la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl:

“Me gustaría que lo tuviéramos de vuelta. Hizo un trabajo maravilloso, pero ahora mismo está en la cima del mundo. Su show es de esos que pasan a la historia… Todavía tengo como mi favorito el show del medio tiempo de Prince en el Super Bowl 2007, que muchos consideran legendario. Y el show de Bad Bunny también fue una presentación de las que quedan para el recuerdo”.

Recordemos que la rivalidad en la vida real de Logan Paul y Bad Bunny viene porque el Conejo Malo ha criticado fuertemente a Paul y a los estadounidenses por irse a vivir a Puerto Rico, comprar tierras por precios que para los americanos son irrisorios, pagar menos impuestos y gentrificar su bella Puerto Rico.

Recientemente, Logan Paul tuvo que salir a decir que no estaba a favor de las declaraciones de su hermano, Jake Paul, quien pidió apagar la televisión y no ver a Bad Bunny en la NFL. Luego, Jake se disculpó, aunque pudo haber sido por presiones de WWE.