Cody Rhodes: «Quiero a Bad Bunny vs. Logan Paul en WrestleMania»

por
Cody Rhodes

Bad Bunny es el hombre del momento en WWE, y en el mundo del entretenimiento en general, después de haber dado una exitosa presentación representando a los latinos en el entretiempo del Super Bowl 2026.

Cody Rhodes pide a Bad Bunny vs. Logan Paul en WWE WrestleMania 42

Damian Priest Bad Bunny
@ArcherOfInfamy

Además, se ha reportado gracias a Bryan Álvarez del Wrestling Observer Live, que Bad Bunny volverá muy pronto a WWE para empezar su Camino hacia WrestleMania, ya que tendrá una gran lucha en WWE WrestleMania 42 en Las Vegas – Paradise, Nevada.

Pues bien, ahora hay un gran nombre de WWE que tiene una buena idea para Bad Bunny: Un combate ante su gran enemigo en la vida real, Logan Paul.

Se trata del ex Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, quien fue entrevistado por TMZ recientemente y pidió esta lucha para WrestleMania 42. Estas fueron sus declaraciones, en donde, además, dijo que le encantó la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl:

Bad Bunny en Backlash
“Me gustaría que lo tuviéramos de vuelta. Hizo un trabajo maravilloso, pero ahora mismo está en la cima del mundo. Su show es de esos que pasan a la historia… Todavía tengo como mi favorito el show del medio tiempo de Prince en el Super Bowl 2007, que muchos consideran legendario. Y el show de Bad Bunny también fue una presentación de las que quedan para el recuerdo”.

Recordemos que la rivalidad en la vida real de Logan Paul y Bad Bunny viene porque el Conejo Malo ha criticado fuertemente a Paul y a los estadounidenses por irse a vivir a Puerto Rico, comprar tierras por precios que para los americanos son irrisorios, pagar menos impuestos y gentrificar su bella Puerto Rico.

Recientemente, Logan Paul tuvo que salir a decir que no estaba a favor de las declaraciones de su hermano, Jake Paul, quien pidió apagar la televisión y no ver a Bad Bunny en la NFL. Luego, Jake se disculpó, aunque pudo haber sido por presiones de WWE.

Booker T actuando junto a Bad Bunny en Royal Rumble 2021
X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

