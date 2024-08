Cody Rhodes quiere un evento premium de WWE en Italia

Este pasado 1 de mayo, WWE celebró un house show desde la Unipol Arena de la ciudad de Bolonia (Italia), y el ruido hecho por el público presente fue tal, que Triple H no pudo obviar mencionarlo en la rueda de prensa posterior a Backlash France.

«En esta gira de los últimos días, Italia estaba bastante loca. Así que cuando llegue a casa, estaré atento a Italia».

Cody Rhodes vivió de primera mano la pasión italiana, siendo uno de los más ovacionados de aquel WWE Live, y ahora, bajo entrevista en el podcast Gabby AF, «The American Nightmare» expresa abiertamente su deseo de volver, esta vez a lo grande.

«De veras espero que Italia tenga un evento de WWE… Hicimos un show en Italia, un house show. Si la gente vio lo de Escocia [Clash at the Castle], fue escandaloso. Si la gente vio lo de Francia, fue escandaloso. Ojalá la gente pueda ver lo que fue Italia. No sabía dónde nos metíamos. Ni siquiera sabía si habíamos hecho algún show televisivo en Italia. Sería un gran lugar para un evento premium. Yo no tomo las decisiones y no puedo hacer nada, pero fue una experiencia muy ‘cool’».

► Un mercado seguro

Suelen exponer algunos analistas que la tradición luchística de un país, así como la grandeza de su escena, son inversamente proporcionales a su afición por WWE. Es decir, que cuanto menos promotoras destacables posea, más querrá ver un país al gigante estadounidense dentro de sus fronteras. Y este razonamiento tiene sus lagunas.

Puede ser certero si hablamos de México y Japón, aunque ni siquiera la gran solera del CMLL o NJPW impiden que cada gira producida por WWE se salde con excelentes números de taquilla. Otro tema, claro está, sería la implantación de delegaciones de NXT allí. Y tampoco resulta rotunda tal argumentación cuando hablamos de Europa.

Dirán que Italia, sin una gran empresa como el CMLL o NJPW, es carne de «sold out» para WWE, como lo fue Francia. Pero también lo son UK y Alemania, dos escenas bastante sólidas y con promotoras asentadas como RevPro o wXw. Ahí están los números logrados con Money in the Bank 2023 y los que logrará Bash In Berlin dentro de tres semanas.

Luce lógico el entusiasmo de Italia por WWE, considerando especialmente que el otrora Imperio McMahon no desembarcaba por el «Belpaese» desde 2018 y considerando la candencia del producto de Triple H y Cía. Con todo, no debemos desmerecer el panorama luchístico italiano.

Cuando se fundó RevPro, Italian Championship Wrestling ya llevaba más de una década activa, por mencionar la principal referencia en cuanto a promotoras. Y no me remontaré a Primo Carnera, Antonino Rocca y Bruno Sammartino, o a nombres actuales como Francesco Akira, Giovanni Vinci o Renzo Rose. En cualquier caso, un «PLE» en Italia haría mucho por la escena azzurra (como hizo por la gala), necesitada de un salto de mediaticidad, propiciando un fin de semana para las «indies» muy valioso.

Easy gauntlet 🥀

(Didn't need the win over Omari)

European champion 🏆 pic.twitter.com/tdUYP418YV — Renzo Rose (@RenzoRose_it) April 29, 2024