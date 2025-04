Cody Rhodes propone tres luchadores para el WWE Hall of Fame

Entrar al Salón de la Fama de WWE es uno de los mayores honores que un luchador puede recibir en su carrera, o, como es usual, una vez esta terminada, como broche de oro. En 2025, uno de los honrados será Triple H.

Un día, va a recibir ese premio Cody Rhodes, el actual Campeón Indiscutible. Pero antes, tiene en mente otros tres nombres que deberían recibirlo cuando finalmente cuelguen las botas, para lo cual solo uno tiene fecha.

«Y muchas veces he mencionado a mi hermano Dustin. Siento que tuvo un papel más importante en la Era Attitude y en lo que vino después. Y creo que es extremadamente talentoso. Me gustaría verlo ahí, no solo porque creo que lo merece, que lo merece, sino porque me encantaría ver a nuestra familia con más miembros añadidos. El Salón de la Fama no significa lo mismo para todos, si eso tiene sentido. Para mi familia, el Salón de la Fama es lo más importante, el título y luego el Salón de la Fama«.

«La inducción de mi padre fue un momento enorme. Así que me encantaría verlo acompañado por mi hermano. Pero sí, Randy es alguien en quien he estado pensando mucho también. Tenemos a muchos futuros miembros del Salón de la Fama con nosotros, esperemos», comenta Cody en Fox Sports.