Cody Rhodes propone nombre para la actual era de WWE

Camino hacia WrestleMania XL el pasado abril, Cody Rhodes se hizo eco de un término surgido en la comunidad luchística de internet para definir la presente etapa que vive WWE: «Renaissance Era» («Era del Renacimiento»).

Poco después, su coronación sobre «The Showcase of the Inmortals» fue de alguna manera momento definitorio de este ciclo, iniciado hace ya dos años a raíz del retiro (forzoso) de Vince McMahon, cuyos resultados ecónomicos se sitúan incluso por encima de los de las mitificadas «Golden Era» y «Attitude Era».

Pero esta semana, durante su reciente aparición en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, Cody Rhodes propuso una nueva denominación para la «Renaissance Era» de WWE.

“I feel like we should call it the “record era” because we’re just breaking records left and right.”



