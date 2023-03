Cody Rhodes presentaría nuevo atuendo en WWE Live

El próximo domingo, Cody Rhodes estará luchando en el house show de la WWE en el Madison Square Garden. Como hemos estado viendo en los últimos eventos no televisados, que le están sirviendo de preparación para enfrentar a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible en WrestleMania 39, porque en televisión no está luchando demasiado, ha estado trabajando principalmente con Finn Bálor. No se parece en nada al ‘Jefe Tribal’ pero es uno de los mejores del mundo.

Ahora miramos hacia la velada con la que terminará la semana, en la que probablemente se verá las caras de nuevo con ‘The Prince’, porque la noticia ahora es que quizá presente un nuevo atuendo. Como bien sabemos, ya no desde se retorno a la compañía sino realmente desde que la abandonara -IMPACT, ROH, NJPW, AEW…- el ‘American Nightmare’ acostumbra a cambiar cómo luce en el encordado. Y en una reciente publicación en Twitter da a entender que lo hará de nuevo:

This Sunday at @TheGarden

(The other matching one will be autographed/for sale at the #WrestleMania superstore) @WWE @WWEShop pic.twitter.com/VgJGxA9lnR

— Cody Rhodes (@CodyRhodes) March 8, 2023