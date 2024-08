Cody Rhodes pide a WWE un evento premium en Italia

«The American Nightmare» Cody Rhodes, actual Campeón Indiscutible de WWE, toma la palabra al Director Creativo, «The King of Kings» Triple H: ”En esta gira de los últimos días, Italia estaba bastante loca. Así que cuando llegue a casa, estaré atento a Italia”, comentaba el mandamás en mayo. Entonces estaban saliendo de Backlash, evento premium realizado en Francia. Asimismo, habían realizado un show no televisado en tierras italianas, donde hizo su debut Tama Tonga. Hoy, la compañía se prepara para viajar a Alemania para Bash in Berlin.

What a hero’s welcome for @CodyRhodes! 🙌#WWEBologna 🌍🇮🇹 pic.twitter.com/nzlDysAAoO

— WWE (@WWE) May 1, 2024