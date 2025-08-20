Cody Rhodes no tiene interés en ser villano

El talentoso luchador de WWE, Cody Rhodes, actual Campeón Indisputable WWE tras vencer a John Cena en una lucha de 5 estrellas en SummerSlam 2025, sorprendió recientemente con sus declaraciones en torno a su futuro luchístico en WWE.

Y es que todos esperaban que Rhodes hiciera un cambio a villano en SummerSlam, pues se retomó el hecho de que había estado usando el reloj que le regaló The Rock cuando quería que le vendiera su alma, sin embargo, esto no ocurrió.

► Cody Rhodes no tiene ningún interés en volverse rudo

Pues bien, en la más reciente edición de su video podcast What Do You Wanna Talk About?, para el canal oficial de WWE en YouTube, Rhodes aseguró que no está interesado en convertirse en villano y reveló sus argumentos para esto. Estas fueron sus palabras:

«Yo tengo una visión completamente opuesta. En todas esas métricas, en todas esas medidas, simplemente no tengo ningún interés en ser el villano. No sé si podría hacerlo. No sé si mi corazón estaría en eso».