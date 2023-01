Royal Rumble 2023 vio el retorno de Cody Rhodes a los encordados de la WWE para alzarse con la victoria en la lucha de 30 hombres y ganarse un combate titular estelar en WrestleMania 39. Todavía es pronto para saber qué sucederá entonces pero parece claro que estará enfrentando a Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible. Aunque este enfrentará antes a Sami Zayn en Elimination Chamber 2023. Aún queda un largo camino para que los tres lleguen al magno Evento Premium.

La vuelta del “American Nightmare” fue después de haber estado bastantes meses recuperándose de una grave lesión en el pectoral por la que tuvo que someterse a una cirugía después de luchar contra Seth Rollins en Hell in a Cell 2022. Ya para entonces estaba realmente lesionado, así que nos podemos imaginar cuánto empeoró el daño después de batirse el cobre con “El Visionario” dentro de la jaula metálica. Volvemos a este combate para descubrir que Cody Rhodes no quiere volver a verlo.

Cody Rhodes told me he will never watch the torn pec match against Seth Rollins and doesn't look on it fondly

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) January 29, 2023