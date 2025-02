Aunque todo el mundo ha dicho que quiere ser uno de los últimos rivales de John Cena, ahora que el talentoso y reconocido luchador está teniendo su último año como luchador profesional, antes de retirarse de la lucha libre, hay un nombre que acaba de decir que no está interesado en ser uno de los últimos rivales de Cena.

Se trata de nada más y nada menos que el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, quien en una reciente entrevista con el video podcast Theonemona, declaró que no está interesado en ello. Estas fueron sus palabras:

► Cody Rhodes no quiere ser uno de los últimos oponentes de John Cena

«Creo que cuando anunció su retiro, muchos corrieron a decir ‘quiero luchar contra John’ o ‘quiero hacer algo con John’, por supuesto. Probablemente, yo fui el único que no levantó la mano, y eso es simplemente porque John lo es todo para mí. Hay muchos luchadores de los que tomé algo, pero de quien más he aprendido en mi vida ha sido de John. Pasé años viajando con él, viendo cómo interactuaba con los fanáticos, cómo manejaba los eventos estelares… así que cuando escucho ‘esto es el final’, todavía no lo asimilo por completo. No me gusta la idea de ‘esto es el final'».

A lo largo de su carrera, desde el 2008, Rhodes ha compartido el ring con John Cena en WWE en 78 ocasiones, ya sea como compañeros de equipo o como rivales, aunque mucho más como rivales.