«The Tribal Chief» Roman Reigns ayudó a «The American Nightmare» Cody Rhodes a defender el Campeonato Indiscutible de WWE ante Solo Sikoa en SummerSlam 2024. La pregunta ahora es: ¿qué buscará: recuperar el título o The Bloodline?

Por el momento, no se ha pronunciado. Sí que lo ha echo el actual monarca cuando le preguntaron por su regreso en la conferencia de prensa posterior al evento premium. ¿Es posible que Cody vea su relación con Roman de manera más positiva de lo que lo hace el samoano máximo?

► Cody Rhodes de Roman Reigns

“No quiero llenar el espacio con frases positivas y palabrería sobre el verdadero ‘Jefe Tribal,’ Roman Reigns regresando. Pero, sin duda, las cosas habrían sido diferentes. Probablemente no estaría aquí sentado con la estrella del norte de la industria si no hubiera sido por Roman Reigns. Tengo una lista bastante larga de personas a las que les debo una. Quizás le deba más de una. No hay resentimientos. Eso es tan real como puede ser. Supongo que hay una relación única. No hemos hablado ni nos hemos visto desde WrestleMania. Creo que los fanáticos de WWE, los fanáticos de la lucha libre, la WWE Universe, lo querían, y SummerSlam lo trajo y se lo dio, y eso siempre me hace muy feliz.”

