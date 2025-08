Cody Rhodes: «No hay que apurar el regreso de The Rock»

Muchos fans se sintieron decepcionados por la no presencia de The Rock en WrestleMania 41, especialmente porque Travis Scott apareció y ayudó a John Cena a ganar el Campeonato Indisputable WWE, y «The Final Boss» no se involucró en lo absoluto en esta historia tras haber sido el que llevó a Cena al lado oscuro durante la conclusión de Elimination Chamber.

► The Rock no aparece desde Elimination Chamber 2025

Durante una entrevista reciente con Gabby AF, le preguntaron a Cody Rhodes sobre la posibilidad de que The Rock regrese a la WWE y por qué tantos fans creen que aparecerá, respondiendo que él podría aparecer en cualquier momento, pero que no debería apresurarse su regreso; esto, mientras sigue ocupado en sus otras obligaciones fuera de la WWE, específicamente en una nueva película.

“Siempre lo considero presente, simplemente porque realmente está en la mesa y es una parte importante de nuestro mundo, una parte enorme de nuestro mundo. Pero ahora mismo, con lo que está haciendo, creo que la gente debería dejarle tener su momento y no apresurarlo.

Está trabajando con Scorsese, haciendo The Smashing Machine; realmente va a por todas. Y como luchador, lo ames o lo odies, tienes que respetarlo. Lo ves y piensas: ‘Oye, que lo haga’”.

El futuro de The Rock en las pantallas de la WWE sigue siendo incierto, y por ahora, parece poco probable que el Jefe Final regrese a la programación de la compañia en el corto plazo; de hecho, también está descartada una aparición este fin de semana en SummerSlam.