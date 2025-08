Cody Rhodes: «No creo que vuelva a ser heel»

A horas de que de comienzo SummerSlam 2025 (aunque su lucha no será hasta la Noche 2 del evento premium) vuelve el rumor de que Cody Rhodes cambiará a rudo y que podría hacerlo este mismo fin de semana, cuando intentará recuperar el Campeonato Indiscutible WWE de manos de John Cena.

Cuando se lo plantearon recientemente en The Bill Simmons Podcast, el «American Nightmare» contestó así:

“Siempre existe este debate: ‘Oh, Cody debería volverse rudo. ¿Lo hará?’ Yo no lo creo. Pueden abuchear todo lo que quieran. Si ciertas personas deciden: ‘Sí, para mí Cody es un rudo’, está bien. Pero no creo que alguna vez me convierta en uno, porque tengo una conexión demasiado fuerte con la gente que ha estado conmigo desde el principio.”