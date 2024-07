El Campeón Indiscutible de WWE, Cody Rhodes, no cree que la construcción de WrestleMania XL fuera perfecta, pero aún así no cambiaría nada. «The American Nightmare» protagonizó el momento más viral cuando los fanáticos crearon el movimiento «#WeWantCody» después de que él mismo entregara a The Rock el combate titular contra Roman Reigns en la estelar del evento magno. También la unión de ambos samoanos, el nacimiento de «The Final Boss» o la ayuda de Seth Rollins a Cody fueron situaciones destacadas.

► La construcción de WrestleMania XL

«Yo sé que podríamos haber hecho que cualquier cosa funcionara en cualquier dirección que tomáramos, sin embargo, siento que si tuviera que hacer todo esto de nuevo, no querría cambiar nada. La historia fue diferente en términos de que no fue tan simple como vuelve a WWE y gana el Campeonato de WWE. Había cosas que necesitaban suceder, personas con las que necesitaba estar en el ring, gente con la que necesitaba estar».

«Además, la audiencia de WWE, la audiencia de lucha libre, no tengo más que cosas positivas que decir sobre los fanáticos siempre. No puedo encontrar nada negativo en nada de lo que hacen. Pero no tenían que responderme de la manera en que lo hicieron. Puedes establecer el booking o las luchas en las que estás o el tiempo en televisión que obtienes, estas cosas están tratando de guiar a la audiencia, pero podrían haberme rechazado por completo.

«Aquí está este tipo, se fue y comenzó su propia empresa, estaba muy amargado por cómo se fue, luchador de media cartelera, jobber, todo eso, realmente podrían haberlo tomado de otra manera y no fue el caso. Alguien me preguntó en Mania: ‘¿por qué crees que se han quedado contigo?’ y lo único que pude decirles fue que creo que resonó con ellos, mi historia es una historia real. La lucha libre es una suspensión de la incredulidad, pero cuando es real es simplemente lo mejor.»

