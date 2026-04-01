Cody Rhodes: «Nadie sabe por qué dejamos AEW en realidad»

Cody Rhodes dejó la WWE por primera vez en el 2016 y cofundó AEW con Tony Khan y The Elite en el 2019, donde se desempeñó como figura clave en pantalla y Vicepresidente Ejecutivo tras bastidores. De igual manera, su esposa Brandi se unió a AEW como Directora de Marca y también tuvo un papel importante en pantalla. Sin embargo, en el 2022 decidió volver a la WWE para poder «Terminar la historia», y eventualmente logró conquistar el Campeonato Indisputable WWE, algo que ni su padre Dusty lo había podido hacer.

► Cody y Brandi Rhodes dejaron AEW en el 2022

Cody Rhodes ha declarado que nadie se ha acercado a descifrar por qué él y Brandi Rhodes dejaron AEW para unirse a WWE en 2022. De hecho, ambos prometieron guardar silencio sobre los motivos de su salida de la compañía que ayudaron a fundar, y Tony Khan también se ha mantenido discreto al respecto. Sin embargo, esto no ha impedido que continúen las especulaciones, incluso The American Nightmare mencionó durante una aparición reciente en «The Breakfast Club» que nadie ha podido descifrar con precisión acerca de su salida de AEW, y seguirá manteniéndose reservado en ese aspecto.

«Cuando dejamos AEW… Ella decidió no hablar del tema. No vamos a hablar de eso. Seguimos adelante. ¿Pasaron cosas malas? También pasaron cosas buenas. No voy a hablar de eso. Y una de las cosas tristes de no hablar de por qué nos fuimos y de nuestra partida, una de las dificultades, es que se crean narrativas, se cuentan historias, surgen podcasts, los fans literalmente creen saber lo que pasó cuando nadie ha estado ni cerca de saberlo».

«Respeta, no solo este lugar, sino también el que dejamos, lo suficiente como para decir: ‘No voy a hablar de eso’. Y eso hizo que pensáramos: ‘Están bien. Ya se fueron’. Eso fue de gran ayuda para nosotros. Y también pasaron cosas buenas allí. Pero a eso me refiero con desinteresada, porque ella vive con eso».