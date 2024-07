Cody Rhodes: «Miro a Steve Austin y a John Cena…»

Después de vencer a Roman Reigns en WrestleMania XL para convertirse en el nuevo Campeón Indiscutible de WWE, Cody Rhodes defendió su reinado ante AJ Styles en Backlash, contra Logan Paul en King of the Ring y nuevamente frente a «The Phenomenal One» en Clash at the Castle. Además, en estos momentos está rivalizando con The Bloodline, quienes lo superaron a él, Randy Orton y Kevin Owens en Money in the Bank, lo cual probablemente lo llevará a exponer el cinturón ante Solo Sikoa en SummerSlam. Además, espera luchar con The Rock en 2025.

► Cody Rhodes posWrestleMania XL

Todo ello responde a qué ha seguido para el «American Nightmare» desde la victoria más importante de su carrera. No obstante, esa es una pregunta que nunca deja la mente de Cody, que siempre está pensando en lo próximo, como explica en su reciente aparición en The Pivot Podcast. Asimismo, comenta que se inspira en Steve Austin y John Cena, dos de los más grandes de la historia, como quizá un día él mismo sea considerado. Precisamente, de ello dependerá en parte qué tan buen campeón sea.

«Hay incluso una especie de depresión post-WrestleMania desde el punto de vista psicológico, como ¿cuál es la próxima cosa? Así que siempre necesito una tarea; ¿cuál es mi tarea específica? Y en esa área miro a Steve Austin y miro a John Cena, que son los líderes, y esto no es mi ego, tengo esto [el campeonato], así que actualmente estoy al frente del grupo, ¿verdad? Soy el líder, mientras tenga esto. Quiero asegurarme de que mis números, y no es la meta más emocional ni nada, pero quiero asegurarme de que mis números y estadísticas coincidan con los de ellos o los superen porque no se puede discutir con eso.»

