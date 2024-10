El actual Campeón Indiscutible de WWE, Cody Rhodes, da más detalles de su adiós a All Elite Wrestling en 2022. El «American Nightmare» fue uno de los responsables de que la compañía naciera, uno de sus vicepresidentes ejecutivos durante su estancia en la misma, y también uno de sus luchadores más importantes. Pero ni siquiera tuvo nada que valorar cuando le surgió la oportunidad de regresar a la que había sido su casa para completar la historia de su familia.

► La salida de AEW

«Hubo muchos factores involucrados. Cuando empiezo a hablar de esto, la gente intenta señalar, ‘Oh, fue esto. Fue aquello.’ Aquí te digo lo que no fue. No tuvo nada que ver con Tony (Khan) o Brandi. Esa es una de las grandes quejas que escuchas todo el tiempo, que ‘Tony no firmó a Brandi.’ No, Brandi ya había sido recontratada. Rhodes to the Top, teníamos un buen programa en TBS, que había sido renovado para una segunda temporada. También Go Big Show.

«Fue simplemente una situación que se sentía incómoda. Así es como lo veo al final; tengo grandes recuerdos con todos ellos, desde All In. Fue una experiencia realmente hermosa por un tiempo, y quería conservar esos buenos recuerdos. Quería que, dentro de diez años, si me cruzo con esos chicos, mantener las cosas bien. También quería que supieran que esto es como la Compra de Luisiana en la lucha libre; me aseguraré de ello, pero tenía grandes recuerdos con ellos y quería que lo supieran», explica en The Flagrant.

