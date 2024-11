Cody Rhodes: «Mi hija piensa que mi trabajo es WrestleMania»

Ni Cody Rhodes ni Brandi han cerrado nunca la puerta a que su hija, Liberty, siga los pasos de ambos en la lucha libre cuando sea mayor:

“Por supuesto, si eso es algo que termina amando y en lo que está interesada, entonces, por supuesto, iremos en esa dirección y la animaremos. Pero realmente quiero que ella sepa que: ‘Oye, solo porque esto es lo que hicieron mamá y papá, tal vez no tengas que hacer eso en absoluto’. Tal vez le guste el patinaje sobre hielo, tal vez le guste el fútbol, ​​tal vez quiera cocinar’. El mundo es literalmente su ostra. Eso es 100 por ciento por lo que hice todo de la manera en que lo hice. Quería tener una hija y cuando llegue el momento que vaya a explorar. No quiero que se sienta confinada de ninguna manera. Quiero poder apoyarla en lo que sea que quiera hacer”.

► El trabajo de Cody

Si finalmente lo hace (aunque esto realmente no es necesario, claramente ella todavía es pequeña y no puede asimilar del todo lo que hace su padre en WWE) descubrirá que el actual Campeón Indiscutible hace mucho más pero tiene una curiosa manera de ver el trabajo del «American Nightmare», como él revela en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon:

«Ahí mismo en WrestleMania 39, ella tenía solo 2 años. Como su primera experiencia en todo esto fue WrestleMania, ahora que tiene 3 años y medio y hablamos mucho, dice muchas frases cada vez que llego a casa. Está bajo la impresión de que lo que hago para ganarme la vida es WrestleMania. Así que no soy simplemente un luchador, ni un show diferente. Para ella, cada show es WrestleMania. No podría ser de otra manera. Sí, voy a WrestleMania, claro.»

