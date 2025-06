Cody Rhodes: «Mi ciclo como héroe llega a su fin»

Aunque recientemente reportamos aquí en SÚPER LUCHAS que Dave Meltzer del Wrestling Observer Radio dijo que WWE no va a convertir en rudo a Cody Rhodes en un futuro cercano, las cosas podrían cambiar.

Y es que, en una declaración totalmente inusual, el ex Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, reveló que cree que su etapa como héroe, como luchador técnico, está llegando a su fin. Y hasta se aventuró a decir cuándo podría darse su cambio a villano. Estas fueron sus interesantes palabras, dichas mientras hablaba con Kay Adams en el Fanatics Fest:

► Cody Rhodes cree que pronto se volverá villano en WWE

«El aspecto de ser un buen tipo… no me cansa porque puedo tener todos esos momentos. Pero sí creo que probablemente ya estamos en la parte final de eso. Porque solo hay cierto nivel en el que alguien puede agradarte. Me gustaría seguir así hasta el final de mi carrera, pero llega un punto en el que es como: ‘Está bien, todo lo que hacemos es animarlo’. Eventualmente, los fans quieren ver a alguien más. Lo entiendo. Y es ahí cuando tienes que cambiar como personaje.

«¿Cómo sabrán los fans que finalmente haré un giro a rudo? No será algo sutil—las redes lo harán saber muy rápido. Lo sabrás porque X e Instagram lo odiarán. Hoy en día, los rudos son como: ‘Oh, ese rudo es genial, amamos a John Cena’. No. Si lo están enterrando, odiando y diciendo que no lo quieren en televisión—eso es un verdadero villano.»

«Creo que me queda un buen año sólido, quizá incluso tres años, porque no voy a cambiar hasta que me hagan cambiar. Mi cabello es naturalmente oscuro, no sé si puedo volver atrás. Pero si fuera por The Rock, ya habría cambiado. Así que creo que él ve algo que yo no veo, y él es una persona muy inteligente—tal vez debería seguir su ejemplo».