Cody Rhodes: «Me molestó que los Young Bucks…»

Sin Cody Rhodes quizá AEW no existiría, de ahí que cuando ya han pasado más de dos años desde su salida y su regreso a WWE, la conexión no se haya ni mucho menos roto (nunca lo hará). Sin ir más lejos, en los últimos meses hemos hablado en SÚPER LUCHAS de la frase del Campeón Indiscutible que reavivó la guerra entre las compañías, la consideración de que su tiempo como All Elite fue «una gran temporada» en su carrera, o su aclaración de que nunca iría contra la casa Élite pero también el aviso de que no lo mencionen.

► Cody Rhodes, AEW y Tony Khan

Más recientemente, el «American Nighmare» y Campeón Indiscutible de la WWE concedió una nueva entrevista a Chris Van Vliet en Insight y en ella se acordó de los comienzos de AEW, comentando que él mismo fue el último de los miembros de The Elite en firmar, aunque al mismo tiempo el primero en conocer a Tony Khan.

«Me molestó que en el libro de The Young Bucks dijeran que fui el último en firmar. Porque eso es algo importante. Algunos de los defensores de AEW que no se dan cuenta de que están alejando a la gente de su producto más de lo que están atrayendo. Esa es una de las cosas que siempre mencionan: Oh, fue el último, no fue tan importante para el origen. No. Este tipo aquí, que está fuera de cámara, fue la primera persona en conocer a Tony. Y lo conoció en un proceso de selección para todos nosotros. Así que sí, supongo que fui el último y sí, tenía diferentes pensamientos y no es incorrecto en absoluto lo que dijeron. Sí, no es incorrecto, pero yo también estaba tan involucrado como cualquier otro.»

