Cody Rhodes: «Me gusta liderar con el ejemplo en WWE»

Desde que ganó el Campeonato Indiscutible de WWE, Cody Rhodes ha mostrado preocupación por estar a la altura de ser el líder, la cara de la compañía. De hecho, no hace mucho decía que se contentaría que ser la mitad de lo que Roman Reigns fue:

«Mucha gente me ha preguntado, ‘¿Cómo te sentirías si pudieras vencer al Jefe Tribal, si pudieras derrotar a Roman Reigns?’ Fui honesto al decir, ‘No lo sé’. He tenido la oportunidad de participar en eventos principales, pero hay una diferencia entre estar en el evento principal y ser EL evento principal. Roman Reigns, obviamente, él y yo no somos buenos amigos, pero su reinado como campeón es el más grande en deportes y entretenimiento. Aunque no esté de acuerdo con su estilo y la manera en que fue campeón, todavía espero poder ser la mitad del campeón que él fue para la WWE, como líder, como el quarterback«.

Embed from Getty Images

► Cody Rhodes, un líder en WWE

Han pasado casi ocho meses de reinado para el «American Nightmare» y sin duda esa es la posición que ocupa, independientemente de cómo se le compare con «The Tribal Chief». Ahora, ¿cómo valora su papel como punta de lanza?

«Es una locura. Es un sueño hecho realidad. Es todo lo que siempre has querido, y para mí, es lo que quise durante toda mi carrera. Pero hay elementos de responsabilidad que vienen con esto, no estoy diciendo que no fuera lo suficientemente maduro o que no estuviera listo, pero es casi como si te convirtieras en un miembro de facto de la oficina. Eso ha sido algo diferente para mí. Algo que me encanta es el aspecto de liderazgo que conlleva. El show realmente depende de lo que haga el Campeón de WWE. Para mí, eso me gusta. Hay tanto talento joven subiendo desde NXT, me gusta tratar de ser un líder, y trato de ser un líder con el ejemplo. En este momento, WWE está en una era increíblemente prolífica. Tengo mucha suerte de estar en este viaje», le explcia a Dayna Roselli en Vegas Revealed.

Embed from Getty Images