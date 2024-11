Cody Rhodes: «Me encanta eso de los fans de WWE»

El actual Campeón Indiscutible y Campeón Crown Jewel de WWE, Cody Rhodes, ha estado hablando bastante últimamente de lo que pasará en WrestleMania 41. O más bien de lo que no, pues ha querido apuntar que el cartel no será como dicen los rumores y que la lucha estelar va a ser inesperada. Esto podría indicar que finalmente no enfrentará entonces a The Rock en una secuela de lo sucedido en WrestleMania 40. Sería sorprendente pero, ¿acaso se puede hacer un combate más grande?

Como siempre, se verá con el paso de los meses, no olvidemos que muchos pensaba que el «American Nightmare» debió haber terminado su historia en WrestleMania 39 y que sería imposible que al año siguiente fuera un escenario más grande pero efectivamente así terminó siendo. Dicho esto, el doble campeón ha hablado nuevamente de «The Grandest Stage of Them All», pero no tanto del evento magno en sí mismo sino que lo aprovechó para aplaudir a los fanáticos de la WWE:

«WrestleMania es un destino. Es una peregrinación para llegar al inicio. WrestleMania es el principio y el fin de nuestro año. Terminé la historia en WrestleMania 40, pero la nueva historia comienza al día siguiente, incluso esa misma noche, rumbo a WrestleMania 41. Los fanáticos más apasionados. Algo que me encanta de nuestros fanáticos leales es que no son guardianes de la entrada. Saben que WrestleMania estará lleno de personas que nunca han estado o que quizá estuvieron aquí hace 10, 15 o 20 años y ahora están volviendo a sumergirse en esto. Los fanáticos de la lucha libre no son guardianes de la entrada. Cuantos más, mejor. Llenemos el lugar y pasémoslo en grande.»

