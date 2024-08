«The Tribal Chief» Roman Reigns ha regresado a la WWE -estuvo ausente desde WrestleMania XL, lo cual Solo Sikoa aprovechó para hacerse con el control de The Bloodline, razón que provocó que volviera para poner en claro que es el líder de la facción, o intentarlo, al menos- y «The American Nightmare» Cody Rhodes está contento; puede que porque de momento el samoano lo ayudó a retener el Campeonato Indiscutible en SummerSlam y todavía no lo ha puesto en su punto de mira. Eso sí, el título es suyo, aclara.

► Cody Rhodes de Roman Reigns

«WWE, y no lo digo de manera presuntuosa, es actualmente más popular que nunca. Una parte considerable de eso tiene que ver con The Bloodline y Roman Reigns. Hay personas que piensan que esas fuerzas no pueden coexistir en el programa. Eso es una locura. El roster de WWE es el mejor que ha existido. Estoy feliz y contento de compartir SmackDown, compartir Raw, compartir cada evento premium en vivo con Roman Reigns. Sin embargo, el Campeonato Indiscutido de WWE me pertenece a mí».

El campeón hizo estos comentarios en la reciente Fanatics Fest NYC, donde, entre otras muchas cosas, habló con el rapero Jay-Z:

