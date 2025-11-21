Cody Rhodes: «Más contenido y menos vender boletos»

El actual Campeón WWE, Cody Rhodes, habla acerca de la venta de boletos en la lucha libre profesional y sobre su posición política en el tenso ambiente de 2025. Todo ello en una reciente aparición en Bertcast de Bert Kreischer.

► Más contenido y menos vender boletos

“Creo que eso es lo más importante —en todo este juego de vender entradas— es como un mal vendedor. Cuando solo estás ahí para vender, y el contenido no es lo principal, solo vendes una vez. Recuerdo mi tiempo fuera de WWE, pensaba: ‘Estos eventos son geniales. D.C., 13,000 personas. Pero, ¿qué pasará la próxima vez? ‘Chicos, vamos a volver. ¿Qué pasará la próxima vez? Sí habrá una caída, claro, pero, ¿cuánto vamos a mantener?’ Y para mí, prefiero ir hasta el final sin intentar vender un boleto, en lugar de simplemente venderles una experiencia.”

► Ni demócrata ni republicano

“Entonces, los disturbios en el Capitolio fueron el 6 de enero, ¿verdad?… ‘Go-Big Show’, estrenamos la segunda temporada el 6 de enero, y eso queda marcado en la infamia, especialmente porque yo —trato de no estar tanto en redes sociales, pero aún así puedo alterarme un poco con algún momento de vez en cuando—. Pero puse un GIF mío en el ring, haciendo así, ‘¡Vamos!!’ Y todo lo que escribí fue ‘6 de enero’, y soy yo haciendo eso… Porque no suficientes personas ven ‘Go-Big Show’. No puedo explicárselo a ellos, ¡no! ¡No!

«Era un programa que estábamos haciendo y realmente cumple con la idea, porque hay un grupo de personas que insiste en: ‘Ese tipo claramente es republicano. Ha usado un sombrero de Trump antes, tiene un tatuaje en el cuello, es de Georgia. Claramente…’ mientras que mi familia es súper moderada, bastante liberal de toda la vida. Hemos estado en todos lados, claro. Pero a esas personas, no hay manera de convencerlas. Quiero decir, es la bandera de EE. UU. en el lado de mi cuello. Sería una pérdida de tiempo intentar decir, ‘Bueno, pienso un poco diferente de lo que quizás percibas, pero está bien…’. Soy muy moderado, así que eso significa que no tengo voz. Como, no tengo voz.”