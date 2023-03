Cody Rhodes luchará en SmackDown el próximo viernes

En su camino rumbo a WrestleMania 39, Cody Rhodes está dando buenas promo para continuar su rivalidad con The Bloodline, a la vez que contribuyó a que Kevin Owens y Sami Zayn se reconciliaran en el reciente WWE SmackDown. El lunes anterior en WWE RAW derrotó a LA Knight, continuando su racha de imbatibilidad desde que volviera a la compañía el año pasado.

Cody Rhodes es actualmente una de las figuras más destacadas en la WWE. Tras su impresionante actuación en WrestleMania 38, su popularidad y estatus dentro de la organización han seguido aumentando y tras los eventos del reciente programa de la marca azul, lo veremos luchar el próximo viernes luego de que Ludwig Kaiser y Giovanni Vince, de Imperium, interrumpieran bruscamente a Rhodes durante una entrevista con Megan Morant en The SmackDown LowDown.

Durante el segmento, Kaiser ridiculizó a Rhodes por jactarse de su victoria en Royal Rumble, ya que logró al entrar en último lugar y eliminar al hombre que había estado en el ring desde el principio: el Campeón Intercontinental Gunther. Según Kaiser, Rhodes solo demostró lo patético que fue esa noche. The American Nightmare no se dejó intimidar por el alemán, y tras elogiar a The Ring General, le propuso un mano a mano a Kaiser, mismo que fue aceptado. Vince le advirtió a Cody que acababa de cometer un gran error.

.@YaOnlyLivvOnce and @RaquelWWE discuss their #WrestleMania match, @DMcIntyreWWE speaks about what the #ICTitle means to him, and @CodyRhodes challenges @wwe_kaiser to match after being confronted by #Imperium. #SDLowDown@WWENetwork | @peacock pic.twitter.com/t69Ynhtmin

— WWE (@WWE) March 18, 2023