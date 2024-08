El Campeón Indiscutible de la WWE, «The American Nightmare» Cody Rhodes prevé que el legado de la familia Rhodes no va a terminar con él. En la lucha libre profesional, de momento, sí. No obstante, él mismo tiene una hija con su esposa, Brandi, Liberty, que podría seguir sus pasos algún día. Asimismo, su hermanastro, Dustin tiene una hija, Dakota, que a su vez es madre. Y podríamos hablar de su hermana, Teil. O de su hermanastra, Kristin. Todos tienen descendencia.

Embed from Getty Images

► El linaje Rhodes

«Dustin compartiendo escena con los Von Erich fue algo realmente especial. Siento un gran cariño por los Von Erich. No creo que Kevin lo sepa, pero estudié a Kevin muy de cerca; lo observaba y me fascinaba su estilo. Ver a sus hijos junto a Dustin fue muy conmovedor. Además, detrás del escenario estaban mis sobrinos, Dalton y Dylan. Son muy cercanos a Dustin, y ha sido increíble ver cómo pasaron de jugar a tomarse esto en serio. Ahora puedo ver que, una vez que empiezas en este mundo, es difícil detenerse. Ambos están estudiando en la Universidad de Texas, y aunque mi mamá quiere que terminen sus estudios, estoy ansioso por ver qué decisiones toman. Todavía no están listos para enfrentarse a alguien como Jacob Fatu, pero con el tiempo lo estarán. Esto no termina–y no terminará–conmigo. Tenemos nuestra propia línea de sangre«.

Embed from Getty Images

¿Qué te parece la lucha de Cody Rhodes contra Kevin Owens en Bash in Berlin?

Embed from Getty Images