Cody Rhodes: «Lo que más me gusta de WWE…»

Cody Rhodes nació en una WWE gobernada por Vince McMahon -corría el año 2006 cuando daba sus primeros pasos en Ohio Valley Wrestling; y a partir de ahí: Hardcore Holly, Ted DiBiase Jr., Randy Orton, «Dashing», el Campeonato Intercontinental, Stardust…- y está viviendo sus mejores tiempos bajo el mando de Triple H. En aquella primera etapa del «American Nightmare» en la compañía -terminaría en 2016- era impensable que un día, en 2024, fuera la cara de la misma y el Campeón Indiscutible.

Embed from Getty Images

► El presente de WWE

Con todo esto, Cody valora el presente de la WWE:

“Me gusta todo sobre cómo está organizado el wrestling en WWE actualmente. Probablemente lo mejor de todo es que hay un luchador a cargo. Siempre he escuchado el argumento de que ‘los luchadores no deberían estar en la oficina.’ Bueno, depende de dónde estén en la oficina, ¿verdad? De quién los haya entrenado. Alguien que haya llegado a la cima, que haya estado en ese aire raro y pueda decirte, ‘estos son los pasos que podrías seguir para llegar allí, estos deberían ser los pasos que tomes.’ Creo que eso es algo muy útil. Ya llevamos casi dos años con Triple H a cargo de la creatividad en WWE, y eso es algo muy bueno”, dice el campeón en Busted Open Radio.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images