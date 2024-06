Cody Rhodes lidera la venta de mercancía en mayo 2024

Cody Rhodes logró completar su historia en WrestleMania 40 al destronar a Roman Reigns como Campeón Universal Indisputable, y eso es solo un testimonio de la popularidad que tiene entre los fanáticos. Más allá del estruendoso apoyo que ha recibido en cada presentación, no debería ser una sorpresa el hecho de que este apoyo también se refleje en la venta de mercancías con su nombre o logo.

► Cody Rhodes goza de gran popularidad en WWE

Desde su traspaso de Raw a SmackDown, Cody Rhodes se ha consolidado como la principal estrella de la marca, particularmente en ausencia de Roman Reigns, y evidentemente su historia como el máximo monarca de la marca apenas está empezando.

Según informó recientemente Wrestlenomics, Cody Rhodes encabezó las ventas de mercancías en la WWE durante el mes de mayo de 2024. A Rhodes le siguen CM Punk, Jey Uso, Roman Reigns y ‘Stone Cold’ Steve Austin, en ese orden.

Evidentemente, no es nada raro esta gran aceptación que tiene Cody Rhodes, quien desde su regreso a la WWE en el 2022 se ha posicionado como una de las principales estrellas en la compañía, a la vez que ha sido de los que mayor apoyo ha recibido en cada presentación, y lógicamente WWE siempre busca capitalizar esta popularidad.

En la actualidad, Cody Rhodes está involucrado en una rivalidad con AJ Styles, a quien seguramente le dará la revancha tras ser brutalmente atacado en el reciente WWE SmackDown. Ambos ya se enfrentaron en King and Queen of the Ring, con victoria del American Nightmare.