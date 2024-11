Cody Rhodes: «Le di las gracias a Roman Reigns»

Camino a Crown Jewel, donde también va a tener mucho protagonismo, estamos hablando bastante del Campeón Indiscutible de WWE, Cody Rhodes. Desde su reconocimiento a Finn Bálor por fundar el Bullet Club hasta que su salida de AEW no tuvo relación con su esposa, Brandi, o Tony Khan, pasando por que considera un fracaso su paso por la casa Élite como videpresidente ejecutivo, que su actual compañía le ofreció 15 veces más de lo que ganaba en su primera etapa por regresar, que ama a The Rock, o que Tom Aspinall encajaría perfectamente en la lucha libre.

► Gracias, Roman

Así mismo, descubrimos que le dio las gracias a Roman Reigns antes de Bad Blood, donde formaron equipo contra The Bloodline, como revela en The Flagrant:

«Tuve la oportunidad de decirle algo por primera vez. Te sorprendería si estuvieras detrás del escenario; simplemente no tenemos interacción. No estoy diciendo nada negativo de él, nunca lo he escuchado decir nada negativo de mí. Entendemos cuál es nuestro lugar en este mundo. Le pude decir una cosa antes de Bad Blood en Atlanta, que para mí es lo que todo luchador quiere escuchar: ‘Gracias por llenar la casa’. La venta de entradas fue excelente en Atlanta. Agotamos entradas, y luego agotamos de nuevo porque se abrieron más localidades cuando él fue presentado en el evento. Tuve ese momento. No recibí nada a cambio. Es una relación única. Es increíblemente especial y ha hecho mucho por WWE. Cuando la gente lo critica por las fechas limitadas y esas cosas, él fue el factor clave. Hizo todo esto y ha ganado cada cosa que tiene ahora.»

