Cody Rhodes, las Jordan de Roman Reigns y Jey Uso

Que el Campeón Indiscutible de WWE «The American Nightmare» Cody Rhodes es un fan de las zapatillas está claro. Recientemente nos hacíamos eco de que se gastó 9 mil dólares. Esa pasión lo llevó recientemente a la serie Sneaker Shopping de Complex, donde estuvo hablando de las Jordan personalizadas del «Tribal Chief» Roman Reigns, así como también de que «Main Event» Jey Uso debería tener las suyas propias.

► Cody Rhodes y las zapatillas

«Sabía que algo grande estaba pasando. Vi el asunto en las redes sociales y pensé, ‘Oh, esto se ve genial.’. Para mí, simplemente porque crecí en el negocio de la lucha libre, mi mente a veces va a, ‘Bueno, es bueno para la lucha libre’, y no a ‘Oye, vas a luchar contra este tipo en unas horas y olvídate de sus zapatillas, lo que sea.’ Pero mi mente fue a, ‘Bueno para la lucha libre’. También vi que las figuras destacadas de Nike estaban rondando entre bastidores, y solo traté de dejar claro que iba a intentar ser una gran estrella esa noche. Así que cada vez que alguien estaba cerca, simplemente me ponía justo frente a mi póster, tratando de decir como, ‘Oigan, si quieren hacer algunos otros shows, otro set, yo estaría completamente de acuerdo’. Pero Roman, eso le queda perfecto y se ajusta específicamente a The Bloodline. Hay un fandom específico para The Bloodline, ese es su mundo, esos zapatos.»

Embed from Getty Images

«Creo que si alguien ahora mismo necesitara unas zapatillas que saliera para él, y que fuera su versión específica, probablemente serían unas Air Force, una versión específica para Jey Uso. Una zapatilla ‘Yeet’ porque siento que cualquier otra persona, como yo, las estoy usando en las entradas, las estoy usando en el aeropuerto. Él las está usando, no solo en el aeropuerto p en las entradas, sino que está pateando a la gente con estos zapatillas, así que eso es todo un tema.»

Embed from Getty Images