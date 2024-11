Cody Rhodes: «Larry no está todavía donde Pharaoh»

CM Punk imaginaba no hace mucho luchar contra el Campeón Indiscutible de WWE, Cody Rhodes: «Creo que cuando es Superestrella contra Superestrella, sí, cuando es Cody contra Punk , es el tipo de magia rara en la que dejamos que los fans hagan lo que quieran. Son dos personalidades fuertes. Si miras cuántas veces The Rock y Stone Cold fueron el evento principal de WrestleMania, ¿puedes decirme quién era el villano y quién el héroe, o eran simplemente dos íconos? Creo que en esa situación… pero, por supuesto, Cody sería al 100% el villano porque todos me aman a mí (bromea).»

► Pharaoh, por encima de Larry

Parece claro que antes o después ambos luchadores se verán las caras -ya tuvieron sus más y sus menos- y veremos entonces si el «Best in the World» tiene razón. No está tan seguro que los fans vayan a preferirlo sobre el «American Nightmare». Dicho esto, otra idea que podría ser interesante es que ambos introdujesen en su disputa a sus respectivos perros. Obviamente, no para que formen parte de la lucha pero sabemos lo mucho que al Universo WWE les gusta verlos. Aquí, Cody pone a Pharaoh por encima de Larry, aunque este vendería más mercancía actualmente.

«Sí, no, no creo que sea un rumor. Así que Pharaoh tiene más, esto va a sonar muy técnico, tiene más referencias (SKUs) en la estantería. Tiene un par de camisetas, los peluches. Así que Larry la está rompiendo. Debería estarlo haciendo. Amamos a Larry en nuestra casa. CM Punk ama a Pharaoh, pero Larry… Larry todavía no está ahí«, comenta el campeón en Unlikely.

La verdad es que tanto Pharaoh como Larry han tenido éxito en WWE y en AEW. Sin duda son los dos perros más populares de la lucha libre hoy.

Pharaoh High School – Pharaoh Now pic.twitter.com/tD8CSPhc8i — Cody Rhodes (@CodyRhodes) June 9, 2020