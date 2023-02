En el Raw después de Royal Rumble 2023, Cody Rhodes tuvo un mano a mano con Finn Bálor. No fue la primera vez que compartieron encordado porque ambos estuvieron en la lucha de 30 hombres del Evento Premium pero sí fue su primer combate de otro tipo. Esto no tuvo ninguna importancia porque tampoco están en una rivalidad. El “American Nightmare” va a luchar contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible en WrestleMania 39. Vremos qué estará haciendo el líder de Judgment Day para entonces.

