Cody Rhodes insinúa que algo está por venir

Tras estar seis años fuera, y luego de ser uno de los fundadores de All Elite Wrestling, Cody Rhodes regresó a WWE en WrestleMania 38 y causó impacto de inmediato, donde se enfrentó y derrotó a Seth Rollins, en lo que fue el inicio de una gran trilogía que concluyó en WWE Hell in a Cell, luego de lo cual tuvo que someterse a una cirugía para reparar un músculo pectoral desgarrado. En consecuencia, The American Nightmare se encuentra en fase de recuperación y se espera que esté de vuelta para el 2023, a pesar de que había bromeado con regreesar antes.

► Cody Rhodes podría estar grabando algún especial para Peacock

The American Nightmare ha estado fuera de la televisión de la WWE durante bastante tiempo y los fanáticos esperan ansiosamente su regreso. De hecho, antes de la inoportuna lesión, muchos creían que Cody Rhodes era el hombre destinado a acabar con el largo reinado de Roman Reigns como Campeón Universal Indisputable WWE.

Aunque faltan meses para que se dé el regreso previsto de Cody Rhodes, el propio luchador se ha encargado de echar un poco de leña al fuego al publicar una historia en Instagram, aparentemente empacando su atuendo luchístico para emprender algún viaje. En la fotografía mencionó también a Peacock, que es la empresa que posee los derechos de transmisión en los Estados Unidos de todo lo concerniente a la WWE.

“Algo Algo @peacocktv”

A pesar de esta insinuación, es posible que la fotografía de Cody Rhodes sea un indicativo de que esté grabando algún especial de la WWE que pueda ser eventualmente transmitido por Peacock. Esto, mientras continúa su largo proceso de recuperación.