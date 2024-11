Si bien no hay todavía ningún reporte firme sobre cuáles serán las principales luchas de WrestleMania 41, parece que Cody Rhodes y The Rock estarán involucrados en alguna de ellas. Y puede que dentro de la misma, pues cabe recordar que mantuvieron un violento pique camino hacia WrestleMania XL y coincidieron en un choque de duplas durante la primera noche de este evento.

El pasado mayo, bajo entrevista en The Pivot Podcast, Rhodes sugirió un enfrentamiento con «The Great One».

«[…] The Rock me dijo que me vería cuando regrese. Mi cabeza ha estado alerta todos los días desde el día después de WrestleMania, esperando a su ‘Jefe Final’, como se hace llamar The Rock ahora. Cuando esa música suene, estaré 100% en el mismo lugar donde estaba, y estaré listo para él […] Si pudiera adivinar, espero que suceda en el próximo año».

Y el pasado junio, bajo entrevista con Esquire, Rhodes vino a incidir en lo mismo.

«Bueno. Entonces, se sospecha mucho que lo que The Rock me devolvió en la mano el día después de WrestleMania [hubo un ‘intercambio acalorado’ entre nosotros en la televisión la noche siguiente] fue el reloj que le había dado, el reloj conmemorativo de WrestleMania XL con el logo y la esfera personalizada, y para él unos eslabones adicionales, porque tiene una muñeca grande. Y esa devolución de dicho artículo… no quiero usar la palabra ‘problemas‘, pero significa que algo se está gestando para el futuro. No sé si con su agenda alguna vez volverá [a la lucha libre de manera más permanente]. Pero creo que lo hará. Y creo que vendrá a buscarme. Y yo estaré justo donde me dejó».

► El «Jefe Final» de WWE

Si avanzamos hasta el pasado mes, el propio The Rock quiso tumbar ciertas informaciones de Dave Meltzer, quien aseguraba que «The Final Boss» no tenía previsto luchar en WrestleMania 41.

Algo que ahora, bajo entrevista con Adrian Hernandez en el podcast Unlikely, Rhodes respalda de manera poco disimulada, confirmando, diríamos, la implicación competitiva del «Brahma Bull» sobre el próximo «Show de los Shows».

«Bueno, a ver, no lo digo en plan sabiondo, pero The Rock está en la junta directiva [de TKO]. El hombre que está detrás de ‘The Final Boss’, Dwayne Johnson, es diferente de ‘The Final Boss’ y su mentalidad innovadora junto a la de Nick Khan y Triple H, es parte de la nueva era de WWE, parte de esta era de Netflix. Así que, ya sea en el ring o no, estará involucrado en lo que ocurra en [WrestleMania] 41. Cuando vuelva, sé a quién buscará, sé lo que me espera. Pero lo que puedo decir de WrestleMania 41 es que sigan los rumores, que no paren, que disfruten. Pero creo que lo que veréis os sorprenderá a todos».