Durante un reciente evento no televisado de WWE en Mánchester, Inglaterra, el Campeón Indiscutible, Cody Rhodes, y el Campeón Mundial de Peso Completo, Gunther, compartieron el ring con Tom Aspinall, el Campeón Mundial de Peso Semicompleto de la UFC y nativo de la ciudad. En ella, además de disputar la primera pelea de su carrera, defendió, en la más reciente, el título frente a Curtis Blaydes por nocaut en el primer asalto en el evento UFC 304.

Thanks to @AspinallMMA for coming out to #WWEManchester and setting the stage for what will be a memorable #WWECrownJewel

📸: @Timmsy17 pic.twitter.com/tSsM9c1pX4

— Cody Rhodes (@CodyRhodes) October 17, 2024