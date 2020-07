Como hace poco hizo también sobre The Great American Bash, evento que creó su padre, Dusty Rhodes, Cody Rhodes habla de su apellido, que se encuentra en posesión de WWE; este es el motivo de que cuando lucha solo se haga referencia a su nombre. Esto no le ha impedido seguir adelante, triunfar más de lo que lo ha hecho en su carrera, porque nadie esperaba que se convirtiera en la estrella que se ha convertido. Quizá un día pueda recuperarlo, pero si puede que al inicio de su carrera lo necesitara, ha demostrado que una vez puesto su talento sobre la mesa eso es secundario.

El Campeón TNT respondió de esta manera a un fanático en Twitter que afirmó que Cody intentó registrar a su nombre su apellido en el mes de abril cuando la propiedad expiró para el imperio McMahon pero no pudo hacerlo porque este la renovó.

It’s not as sultry/scandalous as reported. It’s just business. They’ve seen the same data we have, and they know they can make big money off the brand(even though it’s not in their house). Trying to license me is flattering, but it doesn’t stop this train from moving. No grudge. https://t.co/7pkPtU1Cry

— Cody (@CodyRhodes) July 4, 2020