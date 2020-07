Cody Rhodes habla de MJF, Jungle Boy y el impacto de FTR

En una reciente entrevista con Busted Open Radio, Cody Rhodes habla de MJF, Jungle Boy y el impacto que FTR han causado al entrar a AEW. El Campeón TNT tiene buenas palabras para sus cuatro compañeros, además de para Christian. Reconoce que el miembro del Salón de la Fama de WWE le dio una importante enseñanza que en el presente le sigue siendo útil, que sigue aplicando para asegurarse de que los fanáticos recuerdan sus combates.

"Cuando vuelvo a ver mis combates antiguos me doy cuenta de que nunca acababa metiendo una marcha más. Una marcha sobre la que Christian me enseñó tanto, que ayuda a contar la historia. Es un aspecto de mi trabajo sobre el que más crítico soy, la que más me gusta mejorar. Escuchas a los entrenadores y a los productores decir a los luchadores que tienen que alcanzar la siguienet marcha pero no saben lo que es realmente hasta que lo hacen.

"Jungle Boy o MJF ya no son novatos. Este es su segundo año y tenemos que ver algo nuevo de ellos. No puedes ser un chico nuevo indefinidamente. Aún son jóvenes pero están en un momento diferente ahora. Ya no pueden cometer errores que sí podían cometer antes.