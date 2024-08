En declaraciones anteriores, el Campeón Indiscutible de WWE, «The American Nightmare» Cody Rhodes hablaba del comentado documental de WrestleMania XL resaltando cómo rompe la mística:

«Bueno, con el documental detrás de escena, creo que eso es tan lejos como deberías llegar. No porque no quiera que la gente sepa, sino porque la leyenda se supone que es más genial que el hecho. Así que viendo el documental la otra noche, siento que la gente tiene todas estas preguntas y hay como diferentes perspectivas e interpretaciones y me gusta eso más que alguien diciendo definitivamente no, esto es lo que realmente pasó. Además, me gusta que Rock, Roman, yo, Seth y Triple H parezcamos como si estuviéramos involucrados en un robo a un banco, pero tengamos diferentes historias cuando nos atraparon los policías. Como que todos en el interrogatorio [dicen] fue él, fue él, fui yo… me gusta eso».

► Cody Rhodes y el documental de WrestleMania XL

Más recientemente -camino a su defensa del título contra «The New Tribal Chief» Solo Sikoa en SummerSlam 2024-, Cody habla nuevamente de la película explicando por qué para él fue una experiencia difícil:

«Me capturaron en mi punto más bajo. Gran parte de esa grabación estaba destinada a ser la segunda parte de mi documental, pero terminó siendo utilizada tras bastidores. Creo que Ben Houser hizo un gran trabajo manejando a los cuatro chicos. Para mí, es realmente un documental sobre Triple H y The Rock, y sobre cómo se desarrolla su relación. Vi lo suficiente para darme cuenta de que no quería revivir ese momento. No quiero revivir ese momento en Birmingham, cuando volví caminando y ni siquiera pasé por Gorilla, sino que lo rodeé para ir a mi autobús, porque no quería fingir. Esto no está bien. También soy un luchador y un profesional, y nos dimos la mano, así que nos miramos a los ojos y seguimos adelante. Me capturaron en mi punto más bajo y fue un poco difícil de ver. Era un poco demasiado cercano para mí. Creo que Ben Houser hizo un gran trabajo con eso», comenta a Busted Open Radio.

¿Te gustó el documental de WrestleMania XL?

