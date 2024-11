Cody Rhodes fue considerado para una película de Netflix

Cody Rhodes culminó su historia en WrestleMania 40, y volvió a hacer historia como el primer Campeón Crown Jewel de la historia de WWE el pasado fin de semana. Esto, mientras se sigue posicionando como la cara de la compañía, y que seguramente continuará en el corto y mediano plazo.

► ¿Netflix quiere a Cody Rhodes?

Netflix tiene muchas expectativas para la WWE con su nuevo acuerdo televisivo, ya que están pagando una gran suma de dinero para llevar a su parrilla a Monday Night Raw por la próxima década. Además, se mencionó en su momento que quiere a CM Punk, Roman Reigns y Cody Rhodes como varios de los nombres principales que esperan que aparezcan en el programa.

Recientemente, Sean Ross Sapp informó en Fightful Select que le dijeron que Cody Rhodes y Netflix discutieron un posible papel en una película. No obstante, esto no se concretó.

«Nos dijeron que Cody Rhodes y Netflix también habían discutido un posible papel en una película que no terminó fructificando«.

Cody Rhodes no ha sido ajeno a la actuación, ya que tuvo un papel recurrente en Arrow entre el 2016 y el 2018, y también tuvo un papel de voz en Captain Laserhawk. Sin embargo, a diferencia de otros casos como John Cena o The Rock, The American Nightmare sigue de lleno en su carrera como luchador, aunque si eventualmente se presentara la oportunidad de llegar a la pantalla grande, probablemente lo llegue a considerar.

Como el primer Campeón Crown Jewel, Cody Rhodes ahora tendrá que esperar para conocer quién será su siguiente retador, a quien presumiblemente podría enfrentar en alguno de los dos eventos premium que quedan en el presente año.