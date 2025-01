Cody Rhodes felicita a Seth Rollins y CM Punk por su combate

La rivalidad entre CM Punk y Seth Rollins desembocó en un combate en el debut de WWE RAW en Netflix el 6 de enero, estelarizando el programa. El combate fue muy intenso, y terminó con Punk llevándose la victoria, aunque ambos se llevaron los aplausos por parte del Universo WWE.

► Seth Rollins y CM Punk encabezaron el estreno de RAW en Netflix

The American Nightmare recurrió a su historia de Instagram para enviar sus felicitaciones a CM Punk y Seth Rollins y les agradeció por el espectáculo, reconociendo su éxito e incluso agradeciendo a CM Punk por un poco de Nobu mientras subía una foto de él y Punk cenando en un restaurante.

“¡Felicitaciones a CM Punk y Seth Rollins por el combate del lunes pasado! (Y gracias Punk por las increíbles cantidades de Nobu consumidas aquí…)”

El debut de WWE RAW en Netflix fue promocionado como el mayor evento de la historia de la WWE, y no era para menos, ya que fue un evento icónico que estuvo cargado de estrellas como John Cena, The Rock, The Undertaker y Hulk Hogan, además de los combates que tuvieron lugar en el programa, lo cual también atrajo a millones de espectadores en todo el mundo, quienes pudieron sintonizarlo por Netflix.

Cody Rhodes estuvo presente en la reciente edición de WWE RAW, pero como espectador solamente y no tuvo parte activa en el espectáculo; aún así, The Rock le dedicó unas palabras durante su segmento. Por otro lado, habrá que estar atentos para saber si Seth Rollins decidirá pedir la revancha o si simplemente la rivalidad finalizará allí.