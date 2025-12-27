Cody Rhodes, con la familia de Brodie Lee en Navidad

Amanda Huber, viuda del luchador Brodie Lee, fallecido el 26 de diciembre de 2020, revela que la Superestrella WWE Cody Rhodes ha estado con ellos estas Navidades. Y, por un motivo distinto, agradece a AEW y Tony Khan.

I’ll never be able to put into words how much I appreciate Cody. He drove 6 hours the day after Christmas to be there when I told Brodie. He was own of the few people who got to see Jon. He took Brodie to fly kites as I said goodbye. He promised to show up for our family and… pic.twitter.com/LRXQJNEpxi — Amanda (@MandaLHuber) December 27, 2025

«Nunca podré expresar con palabras cuánto aprecio a Cody.

Condujo 6 horas el día después de Navidad para estar allí cuando se lo dije a Brodie. Fue una de las pocas personas que pudo ver a Jon. Llevó a Brodie a volar cometas mientras yo me despedía. Prometió estar presente para nuestra familia y ha cumplido su palabra. Se esfuerza siempre por tratar bien a mi familia. El vínculo que tiene con Brodie es increíblemente especial. Es el ejemplo perfecto para los chicos. Es apasionado, trabajador y leal. Está ahí para los suyos, no solo cuando le conviene. Es alguien a quien tengo la suerte de llamar nuestro amigo.

Estoy inmensamente agradecida por su amistad y por haber integrado a los Huber en la familia Rhodes«.

Thank you @TonyKhan for putting on the most beautiful pro wrestling show I’ve ever watched. It’s taken me 5 years to watch this but it’s been worth it. In the 5 years Jon has been gone I’ve been lucky enough to be in the @AEW family. Getting to travel with this amazing… — Amanda (@MandaLHuber) December 27, 2025

«Gracias, Tony Khan, por ofrecer el espectáculo de lucha libre profesional más hermoso que he visto jamás.

Me ha llevado 5 años poder ver esto, pero ha merecido la pena.

En los 5 años que han pasado desde que Jon se fue, he tenido la suerte de formar parte de la familia AEW.

Poder viajar con esta increíble empresa y trabajar para alguien como Tony. Alguien tan apasionado por la lucha libre, pero también tan atento y considerado. El cuidado y el amor que pone en AEW cada día no pasan desapercibidos para mí. No tengo palabras suficientes para decir lo bueno y lo increíble que es todo esto. Han sido cinco años de un camino muy salvaje: con altibajos, giros y vueltas inesperadas. Estoy agradecida por todo ello. Especialmente por lo bonito que es poder trabajar en un negocio en el que he soñado estar toda mi vida.

Conéctense mañana a World’s End y apoyen este hermoso y loco mundo de la lucha libre profesional.

Vale. Voy a terminar de llorar y a irme a dormir.

Gracias a todos por todo el cariño, las palabras amables y los mensajes de hoy«.