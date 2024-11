Estamos a pocos días de culminar el 2024, y una vez que dé inicio el 2025 nos embarcaremos en rumbo hacia WrestleMania 41, con WWE buscando botar la casa por la ventana con un gran cartel, con la finalidad de superar lo hecho este año, que tuvo a Steve Austin como una de las grandes ausencias en un evento cargado de estrellas del presente y del pasado.

► Steve Austin volvería a WrestleMania luego de tres años

El miembro del Salón de la Fama WWE, “Stone Cold” Steve Austin, sorprendió a los fanáticos con su regreso al ring en WrestleMania 38, poniendo fin a un retiro de 19 años para enfrentar a Kevin Owens. Si bien Austin no ha aparecido en la pantalla de WWE desde entonces, sí había sido invitado para formar parte de WrestleMania 40, evento al que no pudo asistir debido a un compromiso previamente adquirido.

Hace no mucho tiempo atrás, Steve Austin incluso insinuó que aparecería en WrestleMania 41 y los fanáticos realmente quieren que eso suceda sin importar lo que pase, y ahora Cody Rhodes también decidió ponerse de parte del Universo WWE.

Durante una entrevista reciente con Adrian Hernandez, Cody Rhodes dejó en claro que invitó a Steve Austin a aparecer en WrestleMania 41 e involucrarse de algún modo. Habló sobre cuánto respeta al miembro del Salón de la Fama WWE y quiere que vea lo bien que le está yendo a la WWE ahora. The American Nightmare también agradeció a Austin y a The Rock por ayudar a construir la base para el éxito de hoy y dijo que espera que Austin esté orgulloso de lo que ha logrado el elenco actual.

«Sí, entonces la invitación está ahí. Tampoco está lejos, quiero decir, podríamos llevarlo en helicóptero a 3 horas de distancia, al estilo Great American Bash. Creo que Steve Stone Cold Steve Austin es, ya sabes, estamos hablando aquí dentro, pero este individuo es querido, y estamos de vuelta en esta era increíble donde hay buenos tipos en el negocio nuevamente. Aquí estaba el babyface definitivo que tenía a la compañía a sus espaldas. Solo me gustaría que estuviera cerca para ver cómo nos está yendo. Quiero que sepa, como, ‘Oye, vamos a hacer esto el viernes, vamos a hacer esto el sábado’, y espero que esté orgulloso de todos nosotros porque realmente ha puesto la mesa para nosotros, él y The Rock, de una manera que podemos comer tan fructíferamente. Así que me encantaría que Steve hiciera cualquier cosa. Cody, te veremos en abril, pero hasta entonces, ve a dormir un poco, QB1. No creo que vaya a dormir. Quiero seguir haciendo esta entrevista porque, sí, está a punto de llevarme a un lugar al que no quiero ir».

WrestleMania 41 se llevará a cabo en Las Vegas el 19 y 20 de abril y estrellas como John Cena ya han confirmado su participación. Se espera que The Rock también haga acto de presencia en un rumorado combate contra Cody Rhodes, mientras se busca que su antiguo rival, Steve Austin, también pueda formar parte de este gran evento.