Cody Rhodes explica por qué no salió de WWE en el 2013

Tras estar seis años fuera de la WWE, Cody Rhodes regresó a la compañía en WrestleMania 38 el año pasado y causó impacto inmediato después de derrotar a Seth Rollins en su combate de regreso. Rhodes ha estado en una impresionante racha desde su regreso, ganando casi todos sus combates, incluyendo el Royal Rumble de este año; no obstante, perdió cuando más importaba, ante Roman Reigns en WrestleMania 39, teniendo aún esa materia pendiente en su historia.

► Cody Rhodes permaneció más tiempo en WWE gracias a los fanáticos

Cody Rhodes se separó de WWE en 2016 y pasó los siguientes 6 años estableciéndose como un talento estelar en varias promociones, el cual le valió para volver como el hijo pródigo y con un estatus de estrella. Evidentemente esto es un gran avance luego de que durante los últimos meses de su etapa anterior pasó sin pena ni gloria con el papel de Stardust.

Durante una entrevista reciente con Robbie Fox de My Mom’s Basement, Cody Rhodes habló sobre la gran reacción de la multitud que recibió durante su participación en Money In The Bank de 2013, hace diez años. The American Nightmare reveló que debido a la reacción que obtuvo de los fanáticos, decidió frenar su decisión de dejar la WWE en ese momento, permaneciendo tres años adicionales.

«Para ellos tener conmigo esa noche, en Money in the Bank 2013, un hito en mi carrera. No me hubiera quedado en la WWE tanto tiempo si ese momento no hubiera sucedido… ¿2013? Ah, sí, estaba pensando en dejar WWE… Siento que después de 2011, 2012, ya estaba empezando a explorar la idea en mi mente de ¿podría irme de casa? ¿Podría intentar algo diferente? Y el mundo crecía. Pero sí, 2013, definitivamente estaba pensando al menos en poner un pie en la puerta, y ese fue un momento en el que dije, no, no. Claramente estamos haciendo algo bien, pero, ya sabes…»