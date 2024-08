Cody Rhodes: «Espero más de Arn Anderson en WWE»

«The American Nightmare» Cody Rhodes tuvo una emotiva entrada en SummerSlam 2024 antes de defender el Campeonato Indiscutible de WWE contra Solo Sikoa. Además de estar acompañado en todo momento por su perro, lo más destacado fue su reencuentro con su gran amigo «The Enforcer» Arn Anderson, el primero desde que ambos colaboraban en AEW.

What an arrival for the Undisputed WWE Champion at #SummerSlam! pic.twitter.com/ppePo27mVE — WWE (@WWE) August 4, 2024

► Arn Anderson regresó a WWE

«Para las personas que siguen la historia general y el camino en el que he estado, Arn es una gran parte de ello. Tomé esa decisión, cuando estaba en AEW, tomé la decisión de: ‘No puedo tener a mi papá para estas cosas, él no está aquí físicamente. Quiero a alguien que estuvo con él’. No tenía que ser un aliado, podía haber sido un adversario. Él vino, y fue una pieza de cordura para mí durante un tiempo realmente caótico.

«Arn es una de las personas más inteligentes que conocerás en la lucha libre y el entretenimiento deportivo, pero también está al tanto de la curva en el sentido de, ‘Oye, veo hacia dónde va esto.’ El negocio evoluciona como todos los deportes, y Arn siempre ha podido estar allí. Para mí, fue especial tener un momento con él, particularmente uno en el que no estaba amenazando con dispararme o algo por el estilo. Fue agradable porque significa mucho para mí. Espero que veamos más de Double A«, dijo Cody en la conferencia de prensa posterior al evento premium.

