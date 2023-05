Ya daba muestras de su buen hacer frente al micro Cody Rhodes durante su primera etapa como “WWE Superstar”, pero la versión actual del gladiador en este aspecto luce muy superior, tras dejar una colección de promos para la hemeroteca bajo los focos de AEW.

El pasado marzo, después de que Rhodes y Paul Heyman conjuntaran un genial segmento en Raw, Barry Horowitz quiso poner de relieve la maestría oratoria de “The American Nightmare”, comparándolo con dos figuras como Ric Flair y The Rock.

«Es uno de los mejores que han visto mis ojos y han escuchado mis oídos . Es el siguiente en la fila. Va a ser tu mejor luchador y el más querido una vez conquiste el Campeonato Mundial WWE y lo van a mantener a él ahí arriba, si son inteligentes. Sus promos están entre mis cinco mejores. Está ahí arriba con Ric Flair, está ahí arriba con The Rock . También me gustan las promos de Kurt Angle , pero Cody, todo sobre él, su trabajo es sólido ».

Y ahora es otro veterano, Don Muraco, el que se rinde ante la verborrea de Cody Rhodes. Charlando con Greg Valentine en KSI, “The Magnificent One” cree que Rhodes constituye uno de los pocos luchadores salvables del panorama actual por saber entender a la perfección el negocio y tributar el legado de las anteriores generaciones.

«La sigo de cerca [la lucha libre moderna]. Me encanta el chico de Dusty. Pienso que de todos los tipos que he visto en mi vida en el negocio, es el que mejor promos hace. Me gusta cómo las estructura, cómo las interpreta. Me gusta todo de sus promos».