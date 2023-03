“Pequeño spoiler. Durante el año pasado, no sé si fue un año, pero desde WrestleMania, WWE ha estado haciendo un documental sobre mí potencialmente para Peacock. Han estado filmando este documental, y luego mi pectoral explota y el documental cambió mucho“. En julio de 2022, Cody Rhodes daba esta actualización sobre el documental que Peacock está preparando sobre él. No hemos sabido nada más desde entonces. Hasta ahora. El luchador de WWE comparte más en su entrevista en The Rich Eisen Show.

> El documental de Cody Rhodes

“Tengo lo que diría una especie de relación de confrontación con este equipo que está al otro lado de la cámara. Peacock ha estado filmando un documental sobre mí que no tiene final. Simplemente siguen filmando, siguen filmando. Así que el Royal Rumble hubiera sido genial. Oye, gané el Royal Rumble, regresé después de romperme el pectoral, obtuve el boleto para WrestleMania, el WrestleMania más grande de todos los tiempos, en el evento principal, finalmente. Perfecto. Eso es todo. Ahora, todavía están aquí. Conozco bien a estos tipos hasta el punto en que ya no nos gustamos. Estamos en ese punto de la relación. Nos amamos. Ahora estamos en el punto más como: ‘Ah, ahí está Matt. Uh, aquí vamos’. Con suerte, para el final, volveremos a gustarnos. Pero sí, el documental está sin final. Así que tal vez esto podría ser, sin embargo. Rich-Cody tres, llámalo”.

El ‘American Nightmare’ realizó otros dos apuntes. El primero es que la conclusión del documental bien podría ser su victoria ante Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE en WrestleMania 39 si finalmente la consigue. El segundo es que la fecha de lanzamiento del documental no se conoce; dijo esto como respuesta cuando Rich Eisen comentó que será en 2026. Continuaremos informando en Súper Luchas a medida que tengamos más novedades.

¿Qué te ha parecido el último año de la carrera de Cody Rhodes?