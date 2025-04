Cody Rhodes: «En WrestleMania 41 tengo que ser ‘Súper Cena'»

«LOL Cena Wins» y «Súper Cena» son términos que nacieron de la mente y la voz de los fanáticos en una época en la que John Cena ganaba, ganaba y ganaba. No hace mucho, el 16 veces Campeón Mundial compartía como recuerda aquellos tiempos y hablaba de «derrotas necesarias».

► Camino a WrestleMania

Y ahora es su oponente en WrestleMania 41, Cody Rhodes, el actual Campeón Indiscutible WWE, quien les hace referencia al señalar -durante una reciente entrevista con Mostly Sports– que para vencerlo en «The Grandest Stage of Them All» debe tomar su ejemplo y simplemente ganar.

«Este en particular es agridulce. Estoy muy concentrado — sé cómo serán las exigencias de la semana. Sé cuáles serán los desafíos del Camino a WrestleMania, esas peticiones que van a surgir en el último minuto. Soy consciente del estrés adicional que conlleva, y ni siquiera lo considero estrés porque ya estoy preparado para ello. Estoy feliz de que mi familia esté allí. Estoy feliz de que sea en Las Vegas y que los fans de la lucha libre puedan vivir la experiencia de Vegas, pero es agridulce porque John Cena fue, legítimamente, en un momento, el tipo al que llevé en coche durante dos años y del que aprendí todo lo que pude, y lo hice a mi manera. Lo hice de una forma muy diferente a como John probablemente pensó que lo haría, pero es agridulce porque ahora tengo que hacer lo que John hizo durante su etapa de ‘Super Cena’, que es simplemente ganar.

Aunque John Cena se ha ganado muchos enemigos últimamente, y tú mencionaste ese golpe bajo que me dio, o lo que sea, todavía hay emoción por la posibilidad de que rompa el récord de Ric Flair, que llegue a diecisiete títulos de WWE, y estás viendo al tipo que podría impedir que eso suceda. Así que ese es el aspecto agridulce de esto. Pero, de nuevo, estoy concentrado. WrestleMania ha sido ‘mi cosa’ durante tres años, y cuatro eventos principales… soy increíblemente afortunado y bendecido. Si todo terminara mañana, si la historia realmente estuviera terminada, he tenido una carrera increíblemente afortunada, afortunada, afortunada, y soy producto de todos los que me rodean.»